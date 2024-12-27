Kayıp Osman nerede? Ekiplerin arama çalışmaları yeniden başladı

Niğde’de kaybolan ve motosikleti ile cep telfonu baraj gölü yakınında bulunan 20 yaşındaki Osman Şükrü Dinçsoy’u arama çalışmaları yeniden başladı. Dinçsoy’un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kayıp Osman nerede? Ekiplerin arama çalışmaları yeniden başladı - 1

Niğde’de kaybolan Osman Şükrü Dinçsoy’u arama çalışmaları yeniden başladı.

Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy’dan haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

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Kayıp Osman nerede? Ekiplerin arama çalışmaları yeniden başladı - 2

Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy’un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu.

Dinçsoy’un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı.
Kayıp Osman nerede? Ekiplerin arama çalışmaları yeniden başladı - 3

Gece boyunca AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin katıldığı arama çalışmasında bir sonuç alınamadı.

Ailesinin de göl çevresinde büyük üzüntü ile takip ettiği arama çalışmaları, sabahın ilk ışıkları ile tekrar başlatıldı.
Kayıp Osman nerede? Ekiplerin arama çalışmaları yeniden başladı - 4

Vali Cahit Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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