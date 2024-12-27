Kayıp Osman nerede? Ekiplerin arama çalışmaları yeniden başladı
Niğde’de kaybolan ve motosikleti ile cep telfonu baraj gölü yakınında bulunan 20 yaşındaki Osman Şükrü Dinçsoy’u arama çalışmaları yeniden başladı. Dinçsoy’un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Niğde’de kaybolan Osman Şükrü Dinçsoy’u arama çalışmaları yeniden başladı.Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy’dan haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.