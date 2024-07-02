Kayıp profesörün cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu: 5 şüpheli gözaltında

Eskişehir’de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) Porsuk Çayı'nda; ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulundu. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltında.

Kayıp profesörün cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu: 5 şüpheli gözaltında - 1

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran’da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp profesörün cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu: 5 şüpheli gözaltında - 2

Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi.

Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini takip eden polis ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi bölgesine yoğunlaştı.

Kayıp profesörün cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu: 5 şüpheli gözaltında - 3

ELLERİ İPLE BAĞLI CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerince bölgede yapılan aramalarda Prof. Dr. Karasu’nun Porsuk Çayı’nda cesedi bulundu.

Ellerinin iple bağlandığı tespit edilen Karasu’nun ölümü ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘cinayet’ soruşturması başlatıldı. 

Kayıp profesörün cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu: 5 şüpheli gözaltında - 4

Porsuk Çayı’ndan çıkarılan Karasu’nun cesedi, savcılık ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kayıp profesörün cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu: 5 şüpheli gözaltında - 5

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltında.

Kayıp profesörün cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu: 5 şüpheli gözaltında - 6
Kayıp profesörün cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu: 5 şüpheli gözaltında - 7
Kayıp profesörün cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu: 5 şüpheli gözaltında - 8
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