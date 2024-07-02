Kayıp profesörün cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu: 5 şüpheli gözaltında
Eskişehir’de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) Porsuk Çayı'nda; ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulundu. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltında.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran’da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu.