Kayıp Rojin 5 gündür aranıyor: Arama çalışmalarında Sonar cihazı kullanılacak

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Telefonla konuştuğu annesine ise markete su ve kek almaya gideceğini söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri 5'inci günde de çalışmalarını sürdürüyor.