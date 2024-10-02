Kayıp Rojin 5 gündür aranıyor: Arama çalışmalarında Sonar cihazı kullanılacak
Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında 5'inci güne girildi. Bugünkü arama çalışmalarda yandan taramalı Sonar cihazı kullanılacak. Ekiplere takviye olarak da Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelecek olan polis teknesi de göl üzerinde diğer ekiplere destek verecek.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.
Geri dönmeyen Rojin Kabaiş’e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül günü saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.