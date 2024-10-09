Kayıp Rojin 81 ilde aranıyor: Son görüntüleri ortaya çıktı

Ekipler, "Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü?" gibi tüm şüpheleri değerlendirerek çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, iskele sahilinden Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Bardakçı Mahallesi'ne kadar her yeri detaylıca arıyor.

AFAD'ın deprem bölgesinde kullandığı hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, gönüllü arama kurtarma ekipleri de termal kameralı drone ile göl üzerinin etrafını tarıyor. Çalışmalarda, yandan taramalı sonar ile su üstü radar cihazları da kullanılıyor. Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede beklemeye devam ediyor.