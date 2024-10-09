Kayıp Rojin 81 ilde aranıyor: Son görüntüleri ortaya çıktı
Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra geri dönmeyen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten 13 gündür haber alınamıyor. 81 ilin emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına bilgi verildi. Ekipler özellikle çevre köylerde ve kampüs içinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Van’da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i (21) arama çalışmaları 12'nci gününde de sürüyor. Kayıp genç kız tüm Türkiye'de aranıyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.