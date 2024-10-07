Kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede? (Gündemden son haberler)

Van'da 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasıyla ilgili son haberler, sosyal medyada birçok kişi tarafından takip ediliyor. 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkan ve bir daha dönmeyen Rojin Kabaiş'in son durumu merak ediliyor. Peki, kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede?