Kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede? (Gündemden son haberler)
Rojin Kabaiş'in kaybolma olayıyla ilgili gündemden son haberler ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. Van’da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in bulunup bulunmadığı ve nerede olduğuyla ilgili sorgulamalar sürüyor. 27 Eylül'den beri haber alınamayan Rojin Kabaiş ile ilgili son durum araştırılıyor. Peki, kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede?
Van'da 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasıyla ilgili son haberler, sosyal medyada birçok kişi tarafından takip ediliyor. 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkan ve bir daha dönmeyen Rojin Kabaiş'in son durumu merak ediliyor. Peki, kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede?