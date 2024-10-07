Kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede? (Gündemden son haberler)

Rojin Kabaiş'in kaybolma olayıyla ilgili gündemden son haberler ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. Van’da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in bulunup bulunmadığı ve nerede olduğuyla ilgili sorgulamalar sürüyor. 27 Eylül'den beri haber alınamayan Rojin Kabaiş ile ilgili son durum araştırılıyor. Peki, kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede?

Kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede? (Gündemden son haberler) - 1

Van'da 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasıyla ilgili son haberler, sosyal medyada birçok kişi tarafından takip ediliyor. 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkan ve bir daha dönmeyen Rojin Kabaiş'in son durumu merak ediliyor. Peki, kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede? (Gündemden son haberler) - 2

KAYIP ROJİN KABAİŞ OLAYI NE?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Geri dönmeyen Rojin Kabaiş’e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül’de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kabaiş’in 27 Eylül’de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili’ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin’e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu.

Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede? (Gündemden son haberler) - 3

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan destek veriyor.

Arama çalışmalarında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor.

Jandarma, sahil güvenlik, polis ve AFAD ekiplerinden oluşan dalgıçlar da zaman zaman göle dalış yaparak aramalara destek veriyor.

Kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede? (Gündemden son haberler) - 4

ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU?

27 Eylül'de kaybolan Rojin Kabaiş için bugün arama çalışmalarında 10’uncu güne girildi.

Ancak şu ana kadar Rojin’e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu, yaşıyor mu? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş nerede? (Gündemden son haberler) - 5

ROJİN KABAİŞ KAÇIRILDI MI?

Rojin’in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler olayın yaşandığı ilk günden itibaren Bardakçı Mahallesi’ne giriş ve çıkış yapan 100’den fazla araçta inceleme yaptı.

Dün İskele sahilinde arama yapan ekipler, bugün tekrar Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasında kalan bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER