Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu

BAKAN YERLİKAYA, ROJİN'İN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin Kabaiş’in ağabeyi ve babası ile telefonda görüştü.

Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "13 gündür kayıp olan ve Van’da ekiplerimizce aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin kızımızın babası Nizamettin ağabey ve amcası Mehmet ağabeyimizle telefonda görüştük. Aramalarımız geniş çaplı olarak 24 saat esaslı olarak devam ediyor. Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve Aziz Milletimize hayırlı haberler vermek" ifadelerinine yer verdi.