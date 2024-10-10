Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu
Van’da kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’i arama çalışmalarının 13’üncü gününde bir ize ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Gölü kıyısında genç kızın başörtüsünün bulunduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, sahile vuran başörtüsünün Rojin’e ait olduğunun ailesi tarafından doğrulandığını bildirdi.
Van’da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 13’üncü gününde de devam ediyor.
Rojin'den hala haber yok: Telefon yüksek düzeyli şifreliymiş
Telefonla konuştu, bankta oturdu, bir daha haber alınamadı: Üniversiteli Rojin’i arama çalışmaları sürüyor