Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu

Van’da kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’i arama çalışmalarının 13’üncü gününde bir ize ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Gölü kıyısında genç kızın başörtüsünün bulunduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, sahile vuran başörtüsünün Rojin’e ait olduğunun ailesi tarafından doğrulandığını bildirdi.

Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu - 1

Van’da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 13’üncü gününde de devam ediyor.

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Rojin Kabaiş'in son görüntüleri - VİDEO

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Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu - 2

GÜNLER SONRA İZE ULAŞILDI

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş’ten 27 Eylül’den bu yana haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş’i arama çalışmalarında günler sonra yeni bir ize daha ulaşıldı.

Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu - 3

ROJİN KABAİŞ'İN BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU

Van Gölü kıyısında arama kurtarma köpekleri, drone ile arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Rojin Kabaiş’e ait olduğu değerlendirilen başörtüsü buldu.

Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu - 4

AİLESİ DOĞRULADI: BAŞÖRTÜSÜ ROJİN'E AİT

Bardakçı Mahallesi’ne yaklaşık 150 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bulunan eşarp, yapılan incelemenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulunan başörtüsünün genç kıza ait olduğunun Rojin’in ailesi tarafından doğrulandığını ifade etti.

Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu - 5

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA DIŞARI ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu - 6

"ÇAKIL TAŞI TOPLAMAYA GİDECEĞİM"

Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu - 7

CEP TELEFONU BULUNMUŞTU

Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu.

Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu - 8

ANNESİNE "MARKETE GİDİYORUM" DEDİ

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu - 9

SONAR CİHAZI İLE ARAMA YAPILIYOR

Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri havadan da destek veriyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı ile jandarmanın su üstü radar cihazı da arama çalışmalarında kullanılıyor.

Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı: Genç kızın başörtüsü kıyıya vurdu - 10

BAKAN YERLİKAYA, ROJİN'İN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin Kabaiş’in ağabeyi ve babası ile telefonda görüştü. 

Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "13 gündür kayıp olan ve Van’da ekiplerimizce aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin kızımızın babası Nizamettin ağabey ve amcası Mehmet ağabeyimizle telefonda görüştük. Aramalarımız geniş çaplı olarak 24 saat esaslı olarak devam ediyor. Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve Aziz Milletimize hayırlı haberler vermek" ifadelerinine yer verdi. 

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