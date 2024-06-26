Kayıp şehidin kemik kalıntıları 60 yıl sonra bulundu: Törenle toprağa verildi
Kıbrıs'ta 1964 yılında Rum saldırılarında şehit olan ve 60 yıldır haber alınamayan Eşref Salih'in kemik kalıntıları bulundu. Salih, Tuzla'da düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kontrol edilen ara bölgedeki Truilli köyünde yaptığı kazı çalışmalarında kemik kalıntıları bulunan ve kimlik tespiti yapılan Salih için Tuzla'da düzenlenen askeri törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, şehidin yakınları ve diğer yetkililer katıldı.