Kayıp şehidin kemik kalıntıları 60 yıl sonra bulundu: Törenle toprağa verildi

Kıbrıs'ta 1964 yılında Rum saldırılarında şehit olan ve 60 yıldır haber alınamayan Eşref Salih'in kemik kalıntıları bulundu. Salih, Tuzla'da düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kayıp şehidin kemik kalıntıları 60 yıl sonra bulundu: Törenle toprağa verildi - 1

Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kontrol edilen ara bölgedeki Truilli köyünde yaptığı kazı çalışmalarında kemik kalıntıları bulunan ve kimlik tespiti yapılan Salih için Tuzla'da düzenlenen askeri törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, şehidin yakınları ve diğer yetkililer katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp şehidin kemik kalıntıları 60 yıl sonra bulundu: Törenle toprağa verildi - 2

Saygı duruşu ve top atışıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti, ardından şehidin kemik kalıntılarının defni yapıldı.

Kayıp şehidin kemik kalıntıları 60 yıl sonra bulundu: Törenle toprağa verildi - 3

Şehit Eşref Salih'in tabutundaki Türk ve KKTC bayrakları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yakınlarına teslim edildi.

Kayıp şehidin kemik kalıntıları 60 yıl sonra bulundu: Törenle toprağa verildi - 4

Törende konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "60 yıl geçmiş olabilir ama o, bizim yüreğimizdedir. O, bizim gönlümüzdedir. O, bu topraklar için şehit düşmüştür. O, Rum-Yunan mezaliminin Kıbrıs'ı Yunainstan'a bağlamak için Kıbrıs Türk halkına acımasız saldırıları neticesinde şehit düşen masum bir insanımızdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında şehit Eşref Salih'e bir kez daha rahmet dileyen Tatar, devletin 60 yıl sonra bile olsa şehidi için gereğini yaptığını söyledi.

DAHA FAZLA GÖSTER