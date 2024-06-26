Kayıp şehidin kemik kalıntıları 60 yıl sonra bulundu: Törenle toprağa verildi

Törende konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "60 yıl geçmiş olabilir ama o, bizim yüreğimizdedir. O, bizim gönlümüzdedir. O, bu topraklar için şehit düşmüştür. O, Rum-Yunan mezaliminin Kıbrıs'ı Yunainstan'a bağlamak için Kıbrıs Türk halkına acımasız saldırıları neticesinde şehit düşen masum bir insanımızdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında şehit Eşref Salih'e bir kez daha rahmet dileyen Tatar, devletin 60 yıl sonra bile olsa şehidi için gereğini yaptığını söyledi.