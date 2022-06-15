Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinde Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü; bir süre sonra da gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.