Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf

Kayseri'de 2020 yılında kaybolan Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi, bir TV programındaki şüpheli ifadeleri sonrasında gözaltına alındı. Zanlı Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Bölgede arama yapan polis ekipleri çok sayıda kemik parçası buldu.

Haberler - İHA 15.06.2022 - 16:50 | Son Güncelleme : 15.06.2022 - 16:51

Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf - 1

'de 2 yıl önce kaybolan Sevil Kutlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf - 2

24 yaşındaki Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu belirtilen Yusuf K'nın, katıldığı bir televizyon programındaki şüpheli ifadeleri nedeniyle cinayet büro amirliği ekipleri harekete geçti.

Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf - 3

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinde Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü; bir süre sonra da gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.

Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf - 4

Bunun üzerine 60 polis söz konusu bölgeye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu.

Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf - 5

Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu.

Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf - 6

Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf - 7

Ayrıca, kemiklerin bulunduğu vadinin şüpheli Yusuf K'nın ailesinin yazlığının bulunduğu Süksün Mahallesi'ne yakın olduğu belirtildi.

Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf - 8
Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf - 9
Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf - 10

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