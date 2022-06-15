Kayıp Sevil Kutlu davasında itiraf

Haberler - İHA 15.06.2022 - 16:50 | Son Güncelleme : 15.06.2022 - 16:51
Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan Sevil Kutlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
24 yaşındaki Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu belirtilen Yusuf K'nın, katıldığı bir televizyon programındaki şüpheli ifadeleri nedeniyle cinayet büro amirliği ekipleri harekete geçti.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinde Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü; bir süre sonra da gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.
Bunun üzerine 60 polis söz konusu bölgeye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu.
Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu.
Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.
Ayrıca, kemiklerin bulunduğu vadinin şüpheli Yusuf K'nın ailesinin yazlığının bulunduğu Süksün Mahallesi'ne yakın olduğu belirtildi.