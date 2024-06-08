Kayıp Nihal’e ne oldu? Tutuklu sanığın dini nikahla yaşadığı kadından iddia: Cezaevinden “Konuşursan seni öldürürüm” tehdidi
Antalya’nın Serik ilçesinde yaklaşık 8 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit’e ilişkin soruşturmada tutuklanan Mehmet Basık’ın dini nikahla yaşadığı B.G, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti. Babayiğit’in Nihal’in ölümünden sorumlu olduğunu anlatan B.G, kendisinin de “Konuşursan seni öldürürüm.” denilerek tehdit edildiğini anlattı. B.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serik’te yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022’de Batman’da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu.
O dönem Nihal Babayiğit’i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz, kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman’da dini nikahla yaşamaya başladığını öğrendi.
2023’te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı.Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman’da bırakıp, Serik’teki ailesinin yanına döndü.