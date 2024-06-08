Kayıp Nihal’e ne oldu? Tutuklu sanığın dini nikahla yaşadığı kadından iddia: Cezaevinden “Konuşursan seni öldürürüm” tehdidi

SANIĞIN BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN İFADE VERDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla cinayet şüphelisi Mehmet Basık’ın dini nikahla yaşadığı belirtilen işitme engelli B.G. de Batman’da polis tarafından gözaltına alındı.

Serik’e dün getirilen B.G, polis merkezindeki işlemlerinin ardından kasten öldürmeye azmettirmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

B.G’nin, Nihal Babayiğit’in öldürülmesiyle ilgili bilgisi olduğu, cezaevinde bulunan Mehmet Basık tarafından, “Konuşursan seni öldürürüm.” diye tehdit edildiği öne sürüldü.