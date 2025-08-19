Kayısı meyve vermeyince domates ekti: Hasat etmeye başladı
Nisan ve Mayıs ayında etkili olan soğuk hava, Gürün ilçesinde kayısı ağaçları olumsuz etkilemiş, çiçeklerin yanmasına sebep olmuştu. Ağaçlarından meyve alamayan bir üretici, kayısı bahçesine ata tohumundan domates ekerek ürünlerini hasat etmeye başladı.
Türkiye’de kayısı üretiminde önemli bir yere sahip olan Gürün ilçesinde, geçtiğimiz bahar ayında etkili olan soğuk hava nedeniyle kayısı ağaçları don vurmuş, üreticiler zor durumda kalmıştı.