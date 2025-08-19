Kayısı meyve vermeyince domates ekti: Hasat etmeye başladı

"BİR YOLA ÇIKTIK"

Ahmet Deveci, yaptıkları üretimin karşılığını aldıklarını belirterek, "Sivas’ın Gürün ilçesinde 8 dönümlük bir bahçe içerisinde 10 bin 500 kök domates, 3 bin 500 kök biber ektik. Gürün halkını kalkındırmak için bir yola çıktık. Yapmış olduğumuz bu üretimin karşılığını da almaya başladık. Organik ata tohumundan domateslerimiz yetişti. Ürünümüzü Sivas ve çevresine dağıtmaya başladık. Bu yola başlarken hem üretim yapalım hem de ülkemize katkıda bulunalım istedik. Sonuçlarını da almaya başladık. Yaklaşık 3 bin kök salçalık domatesimiz var" dedi.