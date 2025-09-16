Kayısıya alternatif olarak yetiştirildi: 500 TL'den alıcı buluyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde 7 dönüm arazide karadut üretimi yapan 70 yaşındaki Haydar Duman, kayısıya alternatif olarak yetiştirdiği karadutun kurutulmuş halini 500 TL’ye kadar alıcı bulduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır karadut üretimi yapan Haydar Duman, ilk yıllarda pazarlama sıkıntısı nedeniyle ürünlerinin çoğunu değerlendiremediğini belirterek, son 2-3 yıldır ise ürünleri satışa sunabildiğini ifade etti.

Bu yıl soğuk havanın rekolteyi düşürdüğünü belirten Duman, buna rağmen kaliteli ürün elde ettiklerini aktardı.

"KURUSU 500 TL'YE KADAR ALICI BULDU"

Bu yıl yaklaşık 500 kilogram ürün elde ettiğini belirten Duman, "Soğuklardan dolayı verim az oldu. Normalde iki-üç ton arasında ürün alabiliyorum.

Bu sene yaklaşık 500 kilo alabildik. Kurutulmuş ürünlerin kilogramını 475 ila 500 TL arasında sattım" dedi.

"10 DÖNÜMDE 220 AĞAÇ VAR"

Bahçesinde 220 karadut ağacı bulunduğunu kaydeden Duman, "Şu an aktif olarak 210 ağaç meyve veriyor.

Soğuk nedeniyle birkaç ağaç zarar gördü. Hasadı kayısıdan yaklaşık 20 gün önce tamamladık" diye konuştu.

