Kayısıya alternatif olarak yetiştirildi: 500 TL'den alıcı buluyor
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde 7 dönüm arazide karadut üretimi yapan 70 yaşındaki Haydar Duman, kayısıya alternatif olarak yetiştirdiği karadutun kurutulmuş halini 500 TL’ye kadar alıcı bulduğunu söyledi.
Yaklaşık 10 yıldır karadut üretimi yapan Haydar Duman, ilk yıllarda pazarlama sıkıntısı nedeniyle ürünlerinin çoğunu değerlendiremediğini belirterek, son 2-3 yıldır ise ürünleri satışa sunabildiğini ifade etti.