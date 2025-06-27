Kayısıya alternatif üretti şimdi siparişlere yetişemiyor
Malatya'nın Kale ilçesinde, kayısıya alternatif olarak çilek üretimine başlayan Hatice Kübra Bölükbaşıoğlu, sofralık olarak ürettiği ürünlere artan siparişleri karşılamaya çalışıyor.
Bir gazete kupüründe ilçede yaklaşık 100 yıl önce çilek üretildiği haberinden etkilenen ve kayısıya alternatif olarak 2022 yılında 5 dekar alanda faaliyete başlayan Bölükbaşıoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı ve Kale Belediyesinden aldığı destekle üretim alanını 25 dekara çıkardı.