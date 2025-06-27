Kayısıya alternatif üretti şimdi siparişlere yetişemiyor

Çiftçi Hatice Kübra Bölükbaşıoğlu, AA muhabirine, aile ekonomisine katkı sağladığını ve üretmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Kadının üretmesinin önemli olduğunu anlatan Bölükbaşıoğlu, şöyle konuştu:



"Kale ilçesinde kadınlarla birlikte neler yapabiliriz? dedim. Araştırırken yaklaşık 100 yıl öncesinde dut ve kayısı üretimi olduğunu gördüm. Beni etkileyen ise bir gazete kupüründe çilek üretimiydi. Fotoğrafta kasketli amcaların yetiştirdiği çilek vardı. Kale'de çok öncesinden çilek üretiliyormuş hatta kayısı ikinci plandaymış. Öncesine dönmek için bir kooperatif kurmak istedim. Gazete kupüründen yola çıkarak birçok kapıyı aşındırdım. Başarılı olduk ve birçok hanım evine ekmek götürüyor. Çok teşekkür alıyoruz. Kadınların yetiştirmesi, bakımı ve verdiği emeğin karşılığını alıyor olmaları bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda bizim kurduğumuz kooperatifi gören kadınlar bir tane daha kurdular. Zirai donda kayısıların hemen hemen hepsi yandı ama çileğin verimi gayet iyi durumda. Düşüş oldu ama yine de güzel."





