Kayıtlar ortaya çıktı, Adana'daki olayda karar! Cinsel saldırı, darp...

‘ÖLDÜRMEK İSTEDİ’

Fide U. ise savunmalarında, sanık Gökhan Kızılyer ile gönül ilişkisi bulunmadığını öne sürerek, "Sanığın bana ilgisi vardı. Kendisiyle bir iş konusu nedeniyle bağlantım vardı. Olay günü bizzat kapıma geldi. Kesinlikle ben kendisini evime davet etmedim. Hatta evime geldiğinde evde yokmuşum gibi davrandım. Buna rağmen Gökhan, komşumun balkonundan benim evime atladı. Zaten evimin içinde kamera vardı. Eve girdiğinde ağzımı battaniyeyle kapattı. Ben o sırada yere yığıldım. Komşum beni kurtarmaya geldi. Sanığın amacı beni öldürmekti. Kendisinden şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Gökhan Kızılyer’i 'Cebir kullanarak ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verip, bu cezayı da erteledi. Heyet, Kızılyer'e ayrıca 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan da 3 bin lira adli para cezası verdi. Kızılyer, diğer suçlardan ise suçun işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat etti.