Kayıtlar ortaya çıktı, Adana'daki olayda karar! Cinsel saldırı, darp...
Adana'da apartman bahçesinde tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Fide U.’nun (44) yan daireden balkona atlayarak evine giren Gökhan Kızılyer (44), "Cebir kullanarak ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis, "Kadına karşı basit yaralama'"suçundan da 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kızılyer, ‘Basit cinsel saldırı’nın da olduğu diğer suçlardan ise beraat etti.
İstanbul'da bir şirkette genel koordinatör olan Fide U., babası rahatsızlanınca Adana’ya gelip, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki apartman dairesine yerleşti. Apartmanın bahçesinde 1 yıl önce köpeklerini gezdiren Fide U., aynı sitede oturan Gökhan Kızılyer ile tanıştı. Fide U, iddiaya göre bir süre arkadaşlık yaptığı Gökhan Kızılyer’in tacizine uğradı.