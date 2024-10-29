Kaykayıyla parka giden Yusuf’a çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis istemi
Bursa’da kaykayıyla evinin karşısındaki oyun parkına giden 10 yaşındaki Yusuf Çakır’a çarparak ölümüne neden olan Özcan S. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, Özcan S.’nin taksirle ölüme neden olmak suçundan 6 yıla kadar hapsini istedi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kaykayıyla evinin karşısındaki oyun parkına giden 10 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçarak ölümüne neden olan sanık hakkında dava açıldı.
Yunuseli Mahallesi 232. Sokak’ta 8 Eylül günü kaykay süren 10 yaşındaki Yusuf Çakır’a, Özcan S.’nin 16 S 4079 plakalı servis minibüsüyle çarparak kaçmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.İddianamede, olay tarihinde alınan bilirkişi raporuna göre sanığın kusurlu olduğunun anlaşıldığı, kaykayla kayan Çakır’a dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarparak ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi.