Kaykayıyla parka giden Yusuf’a çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis istemi

6 YIL KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olay yerinden kaçan Özcan S.’nin alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vererek üstüne atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.