Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık sınavı) iptal mi, ertelendi mi? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Açıklama geldi
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık sınavı) tarihi ile ilgili bir güncelleme yapılıp yapılmadığı sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. Sınava kısa bir süre kala ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan açıklama geldi. Peki, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık sınavı) iptal mi, ertelendi mi? Kaymakamlık sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) bu hafta sonu 23 Şubat Pazar günü yapılacak. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na da 13 bin 998 aday müracaat etti, 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda 41 bina ve 636 salon kullanılacak.