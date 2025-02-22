Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık sınavı) iptal mi, ertelendi mi? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Açıklama geldi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy; "Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız, hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim." ifadelerini kullandı.