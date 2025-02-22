Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık sınavı) iptal mi, ertelendi mi? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Açıklama geldi

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık sınavı) tarihi ile ilgili bir güncelleme yapılıp yapılmadığı sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. Sınava kısa bir süre kala ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan açıklama geldi. Peki, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık sınavı) iptal mi, ertelendi mi? Kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık sınavı) iptal mi, ertelendi mi? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Açıklama geldi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM),  İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) bu hafta sonu 23 Şubat Pazar günü yapılacak. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na da 13 bin 998 aday müracaat etti, 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda 41 bina ve 636 salon kullanılacak.

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Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık sınavı) iptal mi, ertelendi mi? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Açıklama geldi - 2

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy,  sınava katılım gösterecek olan adaylar için yazılı açıklama yaptı. Sınavlara ilişkin bilgilendirme yapan Ersoy, hem MSÜ hem de Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın planlanan tarihte yapılacağını duyurdu.

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık sınavı) iptal mi, ertelendi mi? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Açıklama geldi - 3

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy; "Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız, hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık sınavı) iptal mi, ertelendi mi? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Açıklama geldi - 4

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

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