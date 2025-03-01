imsakiye

Kayseri için iftar vakti 1 Mart (Kayseri imsakiye 2025): Kayseri ezan saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı saati)

Kayseri imsak vakti ve iftar saatleri, 2025 Ramazan dolayısıyla gündemi meşgul ediyor. Mübarek oruç ayının en çok bekleneni 2025 imsakiye takvimi ise Diyanet tarafından yayımlandı. Oruç tutacaklar ''Kayseri'de bugün ezan saat kaçta okunuyor, iftara ne kadar kaldı? Kayseri imsak, iftar ve teravih saatleri...

Kayseri için iftar vakti 1 Mart (Kayseri imsakiye 2025): Kayseri ezan saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı saati) - 1

Ramazan imsakiyesi, mübarek onbir ay boyunca ezan vakitlerine yer veriyor. 29 gün sürecek Ramazan'da imsak, iftar ve teravih namazı saatleri oruç tutacakların gündeminde olacak. Oruç tutanlar, ''Kayseri'de iftar saat kaçta, teravih namazı ne zaman kılınacak?'' sorularına yanıt arıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri için iftar vakti 1 Mart (Kayseri imsakiye 2025): Kayseri ezan saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı saati) - 2

KAYSERİ İFTAR SAATİ 1 MART

Kayseri'de 1 Mart iftar saati 18:37 şeklindedir.

KAYSERİ İMSAKİYE 2025

Kayseri için iftar vakti 1 Mart (Kayseri imsakiye 2025): Kayseri ezan saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı saati) - 3

KAYSERİ TERAVİH NAMAZI SAATİ

Ramazan ayının ilk günü Kayseri'de teravih namazı saat 19:53'te kılınacak.

Akkışla Sahur Vakti

Bünyan Sahur Vakti

Develi Sahur Vakti

Felahiye Sahur Vakti

İncesu Sahur Vakti

Kayseri Sahur Vakti

Özvatan Sahur Vakti

Pınarbaşı Sahur Vakti

Sarıoğlan Sahur Vakti

Sarız Sahur Vakti

Tomarza Sahur Vakti

Yahyalı Sahur Vakti

Yeşilhisar Sahur Vakti

Hacılar Sahur Vakti

Kocasinan Sahur Vakti

Melikgazi Sahur Vakti

Talas Sahur Vakti

DAHA FAZLA GÖSTER