Kayseri'de 14 katlı binada yangın
Kayseri'de 14 katlı binada yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı apartmanda yangın çıktı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı apartmanda yangın çıktı.
Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde 14 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenenler için itfaiye sepetiyle kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekipler, dumandan etkilenen bazı vatandaşları sırtında taşıyarak binadan çıkardı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.