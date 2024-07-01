Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddiası üzerine kalabalık, araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalığa müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada, taciz davranışı neticesinde şahsın gözaltına alındığı ve çocuğun koruma altına alındığı belirtildi. Olayların yaşandığı bölgeye gelerek 5 polisin yaralandığını belirten Vali Çiçek, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın." dedi.
İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı.