Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir göçmenin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi ilçeyi ayağa kaldırdı. Gece, olaya tepki göstermek için toplanan kalabalık bazı araçları ters çevirdi, iş yerlerini ateşe verdi. Olaylara 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı. Suriyeli şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise mağdur çocuk, kardeşleri ve annesinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Olaylara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı.