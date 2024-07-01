Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir göçmenin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi ilçeyi ayağa kaldırdı. Gece, olaya tepki göstermek için toplanan kalabalık bazı araçları ters çevirdi, iş yerlerini ateşe verdi. Olaylara 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı. Suriyeli şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise mağdur çocuk, kardeşleri ve annesinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Olaylara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 1

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 2

Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 3

Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi, iş yerlerini de ateşe verdi.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 4

TOMA araçları ile müdahale edilen olayda itfaiye ekipleri de çıkarılan yangınlara müdahale etti.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 5

15 KİŞİ YARALANDI

Dün gece yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye erinin yaralandığı öğrenildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 6

Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan tacizci, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olaylarla ilgili Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda 26 rapor düzenlendi.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 7

YERLİKAYA: 67 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

“Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir.” diyen Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kentte yaşanan eylemler sırasında 67 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir.” ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 8

YAYIN YASAĞI KARARI

Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

Hakimlik, soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı da verdi.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 9

VALİ ÇİÇEK: 5 POLİS YARALANDI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi. Vali Çiçek çevredeki bir apartmanın balkonuna çıkarak burada vatandaşlara sakin olmaları uyarısında bulundu. Olayları yatıştırmaya çalışan Vali Çiçek, "Ben öfkenizi iyi anlıyorum. Şu an gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Ben size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmengazi Mahallesi'nde böyle bir alçaklık olmayacak. Hepinizin canı yanıyor anlıyorum. Sizin bu ülkenin beraberliği için dağlarda, taşlarda terörle mücadele eden polis arkadaşlarımız sizin güvenliğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben sizin mesajınızı aldım. Allah rızası için hiçbir polisimizin burnu kanamasın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın. Şu anda 5 polisimiz yaralı. Devlet gereğini sonuna kadar yapacaktır. Herkesin dağılmasını istiyorum" dedi.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 10

KAYSERİ VALİLİĞİ: ŞAHIS GÖZALTINDA, ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı. Çocuğun koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur.” denildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlandı.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 11

ÇOCUK, KARDEŞLERİ VE ANNE KORUMA ALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mağdur çocuk, kardeşleri ve annenin devlet korumasına alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayi almasının yakın takipçisi olacağız..” denildi.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 12

OLAYLARIN YAŞANDIĞI MAHALLELERDE BU SABAH

Olayların yaşandığı mahallelerde oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 13

Ters çevrilen bir otomobilin yolun ortasında olduğu görüldü.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 14

Hareketli geçen gecenin ardından bölgede, sessizlik olduğu gözlendi.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - 15

Polis ekipleri bölgede devriye atarak güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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