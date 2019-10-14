Kayseri'de 8 milyon yıllık yeni fosiller bulundu

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Uzman Antropolog Özge Kahya, bölgedeki çalışmaların 15 gündür sürdüğünü söyleyerek, "Barsamada bulunan fosiller genelde 7-8 milyon öncesine ait 3 toynaklı at, zürafa, gergedan, bovid ve boş boynuzlular. Bu da bize kazı alanının o yıllarda ormanlık alan olduğunu gösteriyor. Erkilet Yamula barajı kıyısında çıkan fosillerle Barsama'da çıkan fosiller aynı döneme aittir. Ancak fauna (belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilen ad) olarak bambaşkadır. Yamula'da ki gibi büyük hayvan fosilleri bulmak zor burada, daha küçük ebatlarda fosil çıkıyor. Şimdilik fosilin diş, çene, uzun kemik kalıntılarına ulaştık. Barsamada suyun ve rüzgârın açmış olduğu dev yarıklarda fosilleri bulduk. Kazmaya başladığımız günden beri her yerde fosil çıkıyor. Bu durumda kazı çalışma alanı genişleyebilir. Kayseri fosil lokalitesi olarak çok zengin" diye konuştu.