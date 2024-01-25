Kayseri’de acil iniş yapan uçak paniğe neden oldu: “Ağabey üstümüze geliyor”

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN PAZARCI KONUŞTU

Uçağın alçak irtifa uçuşunun görüntüsünü çeken pazar esnafı Muhammed Aytekin, “Korkulu bir andı, daha önce yaşamadığımız bir olaydı, halen olayın şaşkınlığı içerisindeyiz. Arabayla halden gidiyorduk, Argıncık istikametinde üstümüze askeri uçak geliyordu. ‘Ağabey üstümüze geliyor, acil sağa çek inelim’ dedim. Hemen kameramı da açtım. O esnada herkes şok oldu.” dedi.