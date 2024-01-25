Kayseri’de acil iniş yapan uçak paniğe neden oldu: “Ağabey üstümüze geliyor”
Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan eğitim için havalanan askeri uçak, teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı. C-160 tipi uçak, şehir merkezinde bir süre alçak irtifada uçuş yaparken, akan trafiğin üstünden ve binalara yakın mesafeden uçması kısa süreli paniğe neden oldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kişi, aracın içinde “Ağabey üstümüze geliyor, acil sağa çek inelim.” dedi.
Kayseri’de eğitim için kalkan ve teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın pilotları olası kazayı önledi.