Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri Melikgazi'de bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 30 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 22:58

Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 1

'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 2

Gültepe Mahallesi Ak Sokak'ta bulunan 14 katlı apartmanın bodrum katında bulunan araç lastikleri, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 3

Binayı saran dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 4

Ekipler, itfaiye merdiveni ile apartmanda mahsur kalan 30 kişiyi tahliye etti.

Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 5

Yangında dumandan etkilenen 16 kişi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 6

Apartmanın bodrum katındaki otomobillerin yedek lastiklerinin tutuşması üzerine bina sakinlerinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 7
Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 8
Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 9
Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 10
Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 11
Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 12
Kayseri'de apartman yangını: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - 13

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