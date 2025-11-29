Kayseri'de bir aile gördüğü herkesi taşlıyor, mahalleli yolda yürüyemiyor

İddiaya göre mahalleli, yaşanan saldırgan davranışlar nedeniyle birçok kez polise şikayette bulundu. Polis ekiplerinin bölgeye defalarca gittiği ancak olaylara kalıcı bir çözüm getirilemediği ifade edildi.

Bölgeden kaydedilen bir başka videoda iki taraf arasında tartışmanın büyüdüğü, tehdit içerikli sözlerin duyulduğu görülüyor.