Kayseri’de dehşet anları: Eniştesine kurşun yağdırdı, arabayla üzerinden geçti
Kayseri’de eniştesi tarafından dövülen bir kişi, belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Hızını alamayan saldırgan daha sonra eniştesinin üzerinden otomobiliyle geçti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, silahla vurulup üzerinden araçla geçilen Sertan Temel isimli kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından kaçan Yener K, polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri’de bir kişi eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden araçla geçti.