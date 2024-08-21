Kayseri’de dehşet anları: Eniştesine kurşun yağdırdı, arabayla üzerinden geçti

Kayseri’de eniştesi tarafından dövülen bir kişi, belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Hızını alamayan saldırgan daha sonra eniştesinin üzerinden otomobiliyle geçti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, silahla vurulup üzerinden araçla geçilen Sertan Temel isimli kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından kaçan Yener K, polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri’de dehşet anları: Eniştesine kurşun yağdırdı, arabayla üzerinden geçti - 1

Kayseri’de bir kişi eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden araçla geçti.

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Kayseri’de dehşet anları: Eniştesine kurşun yağdırdı, arabayla üzerinden geçti - 2

Olay Melikgazi ilçesinde yaşandı.

Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’ndeki Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde geçen 3 Mart’ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Yener K. ile eniştesi Sertan Temel arasında tartışma çıktı.
Kayseri’de dehşet anları: Eniştesine kurşun yağdırdı, arabayla üzerinden geçti - 3

Çıkan tartışmada Yener K, yanında bulunan tabancayla Temel’e ateş etti.

Şüpheli ardından Serkan Temel’in üzerinden araç ile geçtikten sonra kaçtı.
Kayseri’de dehşet anları: Eniştesine kurşun yağdırdı, arabayla üzerinden geçti - 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri’de dehşet anları: Eniştesine kurşun yağdırdı, arabayla üzerinden geçti - 5

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Temel’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayseri’de dehşet anları: Eniştesine kurşun yağdırdı, arabayla üzerinden geçti - 6

Olayın ardından kaçan Yener K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, talihsiz adamın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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