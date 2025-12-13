Kayseri'de Dünya Maymun Günü muz partisiyle kutlandı

Hayvanat bahçesindeki her bir hayvana özel ilgi gösterdiklerinin altını çizen Erkek, şunları kaydetti:

"Böyle özel günler özellikle nesli tükenme tehlikesi geçiren hayvanlar için bir farkındalık oluşturmak açısından çok önemli. Biz de bu farkındalığı oluşturmak için hayvanat bahçemizdeki maymun misafirimize bir parti düzenledik. Zaten her gün özenle besliyoruz ama bugün biraz daha fazla meyveyle bir etkinlik düzenledik. Maymunlara doğum günü havasında bir gün yaşattık."