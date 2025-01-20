Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi

Kayseri'de Volkan K. isimli baba, 7 yaşındaki oğlunu tüfekle vurup kendini eve kilitledi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, psikolog eşliğinde yaklaşık 4 saatlik çalışmayla babayı ikna ederek gözaltına aldı.

Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 1

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki 14 katlı bir binanın 2’nci katında oturan Volkan K., saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir K.’yi (7) tüfekle vurup ağır yaraladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 2

Annenin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 3

Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir K., Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 4

Olayın ardından 3 suç kaydı bulunan Volkan K., kendini eve kilitledi.

Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 5

Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, psikolog eşliğinde yaklaşık 4 saatlik çalışmayla Volkan K.'yi ikna ederek evden çıkarttı.

Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 6

Polise teslim olduktan sonra gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 7
Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 8
Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 9
Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 10
Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 11
Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 12
Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi - 13
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