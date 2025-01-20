Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki 14 katlı bir binanın 2’nci katında oturan Volkan K., saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir K.’yi (7) tüfekle vurup ağır yaraladı.