Kayseri'de hareketli dakikalar: 7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi
Kayseri'de Volkan K. isimli baba, 7 yaşındaki oğlunu tüfekle vurup kendini eve kilitledi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, psikolog eşliğinde yaklaşık 4 saatlik çalışmayla babayı ikna ederek gözaltına aldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki 14 katlı bir binanın 2’nci katında oturan Volkan K., saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir K.’yi (7) tüfekle vurup ağır yaraladı.