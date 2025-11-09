Kayseri'de hemzemin geçitte kaza: İki yaralı

09.11.2025 11:38

Son Güncelleme: 09.11.2025 11:38

AA

Kayseri'de lokomotif, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Kazada araçtaki iki kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde lokomotifin çarptığı hafif ticari araçtaki iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yozgat yönüne giden lokomotif, Şeker Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte, Bilal Efe'nin kullandığı 34 HKH 796 plakalı hafif ticari araca çarptı.

 

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan A.Ö. (22) ile A.D. (22) yaralandı.

 

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.