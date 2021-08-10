Kayseri'de iki aslan daha dünyaya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde iki aslan daha dünyaya geldi. Yavru aslanlar, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı 10.08.2021 - 14:56

Kayseri'de iki aslan daha dünyaya geldi - 1
İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvanat bahçelerinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin üyelerine 2 yavru aslan katıldı.
Kayseri'de iki aslan daha dünyaya geldi - 2
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 160 türde 1450'yi aşkın hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde aslan, kurt ve geyik gibi hayvanların yavrulamasının sevinci yaşanıyor.
Kayseri'de iki aslan daha dünyaya geldi - 3
Nisan ayında doğan 3 aslanın ardından, bir hafta önce 2 aslan daha dünyaya gözlerini açtı.
Kayseri'de iki aslan daha dünyaya geldi - 4
Anne aslan, yavrularına kimsenin yaklaşmasına izin vermezken, 25 Nisan'da doğan 3 aslan ise hayvanat bahçesinin maskotu oldu.
Kayseri'de iki aslan daha dünyaya geldi - 5
Bakıcıları tarafından zaman zaman bahçeye çıkarılan yavru aslanlar, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Kayseri'de iki aslan daha dünyaya geldi - 6
Bu yıl doğan 5 aslan, 8 kurt, 3 Jako papağanı, 2 ala geyik, 4 dağ keçisi, 10 siyah cüce keçisi ile birer lama, Kamerun koyunu, kızıl geyik, yerli koyun, merinos, midilli, babun olmak üzere toplam 39 yavru, hayvanat bahçesinin yeni üyeleri oldu.
Kayseri'de iki aslan daha dünyaya geldi - 7
Muayene ve bakımları yapılan hayvanlar, uzman veterinerler tarafından düzenli kontrol ediliyor.
Kayseri'de iki aslan daha dünyaya geldi - 8
Covid-19 tedbirleri de alınan hayvanat bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.
Kayseri'de iki aslan daha dünyaya geldi - 9

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