Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 can kaybı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürürken 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız Müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 can kaybı - 1

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde’deki bir mobilya fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 can kaybı - 2

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü sardı.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 can kaybı - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 can kaybı - 4

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin ise alevlere müdahalesi devam ederken, yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 can kaybı - 5

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

3 işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saat 14.00 sıralarında çıkan yangın ise ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 can kaybı - 6

BAKAN IŞIKHAN: BAKANLIĞIMIZ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMİŞTİR

Yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 can kaybı - 7
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