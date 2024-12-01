Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 can kaybı

BAKAN IŞIKHAN: BAKANLIĞIMIZ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMİŞTİR

Yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.