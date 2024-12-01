Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 can kaybı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürürken 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız Müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde’deki bir mobilya fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.