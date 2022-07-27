Kayseri'de patlayan mutfak tüpü evi yıktı: 2 yaralı

Kayseri'de bir evde mutfak tüpünden sızan gaz sonucu patlama yaşandı. Evin bir bölümünün yıkıldığı patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.07.2022 - 02:51 | Son Güncelleme : 27.07.2022 - 02:52

Kayseri'de patlayan mutfak tüpü evi yıktı: 2 yaralı - 1

’de bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı.

Kayseri'de patlayan mutfak tüpü evi yıktı: 2 yaralı - 2

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerindeki müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

Kayseri'de patlayan mutfak tüpü evi yıktı: 2 yaralı - 3

Patlamanın etkisiyle yangın çıkan evin bir bölümü de yıkıldı.

Kayseri'de patlayan mutfak tüpü evi yıktı: 2 yaralı - 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olayda hasta olduğu öğrenilen S.Ç. ve bakıcısı H.Ö yaralandı.

Kayseri'de patlayan mutfak tüpü evi yıktı: 2 yaralı - 5

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de patlayan mutfak tüpü evi yıktı: 2 yaralı - 6

Evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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