Kayseri’de sis etkisi: Erciyes’te kartpostallık manzara

Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan sis, Erciyes ve Ali Dağı çevresinde büyüleyici manzaralar oluşturdu.

Kayseri’de sis etkisi: Erciyes’te kartpostallık manzara - 1

Kayseri'de etkili olan sis görsel şölen oluşturdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri’de sis etkisi: Erciyes’te kartpostallık manzara - 2

Şehir merkezini sabah saatlerinde etkisi altına alan sis, seyrine doyum olmayacak görüntüler oluşturdu.

Kayseri’de sis etkisi: Erciyes’te kartpostallık manzara - 3

Özellikle Hisarcık'tan Erciyes istikametine çıkış güzergahında evler sis altında kalırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kayseri’de sis etkisi: Erciyes’te kartpostallık manzara - 4

Kar yağmasıyla birlikte yeşil ile beyazın buluştuğu kıvrımlı Erciyes yolu da dron ile görüntülenirken, sisler arasından 2 bin metre yükseklikteki zirvesini çıkaran Ali Dağı da Erciyes'ten şehir merkezine inen vatandaşları selamladı.

Kayseri’de sis etkisi: Erciyes’te kartpostallık manzara - 5
Kayseri’de sis etkisi: Erciyes’te kartpostallık manzara - 6
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