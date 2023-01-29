Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı - 1

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı - 2

Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.

Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı - 3

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı - 4

Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı - 5

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri ve Pınarbaşı'ndaki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.

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