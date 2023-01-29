Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kayseri ve Pınarbaşı'ndaki hastanelere kaldırıldı.
Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.