Kayseri'de zaman yolculuğu: Toprağı kazarak 8 milyon yıl geriye gittiler

Kayseri'de 3 yıldır yapılan kazı çalışmalarında yüzlerce fosil gün yüzünde çıkarıldı. Yapılan çalışmalarla 8 milyon yıl geriye gidildi. Fosiller, Bilim Merkezi'nde temizlenip sergilenmeye hazırlanıyor. 3 yılda bine yakın fosil bulduklarını söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Kayseri'de 8 milyon yıl öncesi ortamını günümüz Afrika'sına benzer tropikal ve yarı tropikal olarak söylemek mümkün" dedi.

DHA 23.03.2021 - 11:50

Kayseri'de zaman yolculuğu: Toprağı kazarak 8 milyon yıl geriye gittiler - 1
Kayseri'de yapılan kazı çalışmalarında 3 yılda bine yakın fosil bulunduğu belirtildi.
Kayseri'de zaman yolculuğu: Toprağı kazarak 8 milyon yıl geriye gittiler - 2
Yapılan çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan  7,5-8 milyon yıllık fil, üç toynaklı at, gergedan, bovidae, kaplumbağa, zürafa ve boş boynuzlu canlılara ait fosiller, Bilim Merkezi'nde temizlenip sergilenmeye hazırlanıyor.
Kayseri'de zaman yolculuğu: Toprağı kazarak 8 milyon yıl geriye gittiler - 3
Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, 3 yılda bine yakın fosil bulduklarını söyledi. Başoğlu, 8 milyon yıl önceki döneme ait iklime ilişkin bilgiler de verdi.
Kayseri'de zaman yolculuğu: Toprağı kazarak 8 milyon yıl geriye gittiler - 4
Kayseri'de çoban Murat Adıyaman, 2017 Eylül ayında Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatırken kemik parçası buldu. Alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edildi. Bunun üzerine 2018 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteği ile kazı çalışması başlatıldı.
Kayseri'de zaman yolculuğu: Toprağı kazarak 8 milyon yıl geriye gittiler - 5

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu.

Kazı çalışmaları daha sonra Barsama bölgesinde de devam etti. 3 yıldır yapılan çalışmalarda bine yakın fosil gün yüzüne çıkartıldı. Alçı ceket yöntemi ile toprak altından çıkarılarak Bilim Merkezine getirilip temizlenen fosiller temizlenip sergilenmeye hazırlanıyor.

Kayseri'de zaman yolculuğu: Toprağı kazarak 8 milyon yıl geriye gittiler - 6

"BİNE YAKIN FOSİL TOPRAKTAN ÇIKARILDI"

Prof. Dr. Başoğlu, kazı çalışmalarının 3 yıldır devam ettiğini söyleyerek, "Bugüne kadar 5 farklı fil türüne ait fosiller ele geçirildi. Ele geçirilen fosil türleri fil, üç toynaklı at, gergedan, bovidae, kaplumbağa, zürafa ve boş boynuzlu canlılara aittir. Yaklaşık bine yakın fosil topraktan çıkarıldı. Kayseri'de yaptığımız kazı çalışmalarının çok uzun süreceğini söylemek mümkün. " dedi.
Kayseri'de zaman yolculuğu: Toprağı kazarak 8 milyon yıl geriye gittiler - 7

Başoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

Zaten arkeolojik ve antropolojik kazılar çok uzun sürer. 50 yıl süren kazı olduğunu biliyorum. Hem hava şartları hem de çalıştığımız yöntem ve teknik hızlıca yapılmaya müsaade etmez. Kayseri'de fosillerin ele geçtiği ortam 7,5-8 milyon yıl öncesine tarihlenmiştir. Kayseri'de 8 milyon yıl öncesi ortamını günümüz Afrika'sına benzer tropikal ve yarı tropikal olarak söylemek mümkün.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER