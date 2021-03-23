Kayseri'de zaman yolculuğu: Toprağı kazarak 8 milyon yıl geriye gittiler

Başoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

Zaten arkeolojik ve antropolojik kazılar çok uzun sürer. 50 yıl süren kazı olduğunu biliyorum. Hem hava şartları hem de çalıştığımız yöntem ve teknik hızlıca yapılmaya müsaade etmez. Kayseri'de fosillerin ele geçtiği ortam 7,5-8 milyon yıl öncesine tarihlenmiştir. Kayseri'de 8 milyon yıl öncesi ortamını günümüz Afrika'sına benzer tropikal ve yarı tropikal olarak söylemek mümkün.