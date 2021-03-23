Kayseri'de zaman yolculuğu: Toprağı kazarak 8 milyon yıl geriye gittiler

DHA 23.03.2021 - 11:50
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu.
Kazı çalışmaları daha sonra Barsama bölgesinde de devam etti. 3 yıldır yapılan çalışmalarda bine yakın fosil gün yüzüne çıkartıldı. Alçı ceket yöntemi ile toprak altından çıkarılarak Bilim Merkezine getirilip temizlenen fosiller temizlenip sergilenmeye hazırlanıyor.
Başoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:
Zaten arkeolojik ve antropolojik kazılar çok uzun sürer. 50 yıl süren kazı olduğunu biliyorum. Hem hava şartları hem de çalıştığımız yöntem ve teknik hızlıca yapılmaya müsaade etmez. Kayseri'de fosillerin ele geçtiği ortam 7,5-8 milyon yıl öncesine tarihlenmiştir. Kayseri'de 8 milyon yıl öncesi ortamını günümüz Afrika'sına benzer tropikal ve yarı tropikal olarak söylemek mümkün.