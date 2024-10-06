Kayseri'den İngiltere, Fransa, Rusya'ya gönderiliyor: Hasat 1 ay sürüyor

Kayadibi Mahallesi'nin jeopolitik konumu, eğimi ve sabah güneşini net almasından dolayı elmalarımızı, buzhaneye koyduğumuzda çivileme hastalığı olmuyor. Şu an ovadaki meyvelerin renk ve çivileme oranı, buzhanelerdekinden her zaman daha fazla olur. Bizim bölgemizin renk kalitesi, protein değeri ve enerjisi diğer bölgelere göre daha iyi" diye konuştu.