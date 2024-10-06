Kayseri'den İngiltere, Fransa, Rusya'ya gönderiliyor: Hasat 1 ay sürüyor
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yetiştirilen elmalar, ihraç ediliyor. Elma üreticisi Latif Öztürk (45), “30’un üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Bunların içinde İngiltere, Fransa, Hindistan, Mısır, Suriye, Rusya bulunuyor. Özellikle Rusya’ya çok meyvemiz gidiyor. Deniz aşırı ülkelere gidiyor diyebilirim" dedi.
Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde üretilen elmaların hasat dönemi başladı. Her yılın eylül ayında başlayan hasat ortalama 1 ay sürüyor. Düzenli olarak ihracatçı firmaların getirdiği mühendisler tarafından kontrolleri sağlanan elmalar, 30'u aşkın ülkeye ihraç ediliyor.