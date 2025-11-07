Kayseri'nin "Geppetto Ustası"na dayak
07.11.2025 09:37
Son Güncelleme: 07.11.2025 09:37
Anadolu Ajansı, İHA
Kayseri'de tasarladığı kuklalar nedeniyle etrafında "Geppetto Usta" olarak anılan kukla sanatçısı ve sosyal medya fenomeni Adem Ocaktan, dayak iddiasıyla gündemde.
Kayseri'de yaşayan Adem Ocaktan (41) iddiaya göre; Malatya'da gösteri yapmak için oğlu E.O. ve kardeşi B.O. ile birlikte hazırlık yaparken gece iş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi H.O., kayınbabası H.Ç. ve kaynı İ.Ç. tarafından dövüldü.
Ocaktan, kardeşi ve 13 yaşındaki oğlu sopalarla dövülürken, yaşanan kavga ise iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Gece hazırlık yapmak için geldiklerinde iş yerinin ışıklarını açık bulduklarını söyleyen Adem Ocaktan, 1 Kasım gecesi saat 03.30 sıralarında yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:
“Eşim benim öz, kendisinin üvey oğluna 'Bu evliliğimizi yıktı' diyerek içeriye itti. Ardından kayınbabam ve kaynım dışarıda kardeşimle diyaloğa girdi. İtiş kakış başladı, sopa aldılar ellerine ve kardeşime vurdular. Bu sırada ben, oğlum ve eşim arasındaki arbedeyi ayırmaya çalıştım. İçeri girdiler, kardeşime ölesiye vurdular. Kafasını yardılar. Çok ağır küfürler ettiler.”
"KARDEŞİM BAYILDI, KAFASINA 17 DİKİŞ ATILDI"
Ocaktan, oğlunun da psikolojisinin bozulduğunu iddia ederek "Kardeşim bayıldı ve kafasına 17 dikiş atıldı. Kaburgası kırık, akciğerinde yaralanma, iç kanaması var. Benim 13 yaşındaki oğluma burada eşim saldırıya geçiyor. İki kere değnek darbesi vuruyor ve çocuk sağa sola kıvrılıyor. Kayınbabam kafasına sopayla vuruyor. Kalçama, gözüme darbe aldım. Gözümde risk var. Buradan suç delillerini, malzemelerini yanında götürerek kaçtılar. Onların yakalanmasını istiyorum." diye konuştu.
KUKLALARLA HAYATI DEĞİŞEN TORNACI "GEPPETTO USTA"
Kayseri'de tornacılığı bırakıp çocukluğundan beri sevgisini taşıdığı kuklacılığa yönelen Adem Ocaktan, kendi tasarımı kuklalarla gösteriler düzenliyor.
Zamanla bu alanda kendini geliştiren Ocaktan, yaptığı kuklalarıyla düzenlediği gösterilerle çocukları eğlendiriyor.
İlk zamanlar annesi ve yakın çevresinin karşı çıkmasına rağmen kuklalarından vazgeçmeyen Adem Ocaktan, tasarladığı kuklalar nedeniyle etrafında "Geppetto Usta" olarak anılıyor.