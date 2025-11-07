Kayseri'nin "Geppetto Ustası"na dayak

Gece hazırlık yapmak için geldiklerinde iş yerinin ışıklarını açık bulduklarını söyleyen Adem Ocaktan, 1 Kasım gecesi saat 03.30 sıralarında yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

“Eşim benim öz, kendisinin üvey oğluna 'Bu evliliğimizi yıktı' diyerek içeriye itti. Ardından kayınbabam ve kaynım dışarıda kardeşimle diyaloğa girdi. İtiş kakış başladı, sopa aldılar ellerine ve kardeşime vurdular. Bu sırada ben, oğlum ve eşim arasındaki arbedeyi ayırmaya çalıştım. İçeri girdiler, kardeşime ölesiye vurdular. Kafasını yardılar. Çok ağır küfürler ettiler.”