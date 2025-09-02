Kayyımzade camisi geçen iki yüz yıla rağmen tüm ihtişamıyla ayakta duruyor

Kayyımzade camisinde 10 yıldan uzun süredir görev yapan Ömer Şahin camiinin tarihçesinden söz etti.

Şahin, "Cevheri Ali Efendi tarafından yaptırılan camiinin yapımına Kayyımzadelerden Osman Efendi büyük katkı sağlamıştır. Allahu Teala ecdadımızdan razı olsun. Camimiz barok usulüyle yapılmış ve eski mimarisini korumaktadır. Camimizin manevi bir havası var ve bütün cemaatimiz bundan yararlanıyor. Üniversiteden gelenler, şehir dışından gelenler oluyor. Camiimizi çok beğendiler. Böyle bir camiinin ayakta kalmasının ve manevi havasının çok güzel olduğunu belirttiler. Mihrabı, minberi, pencereleri, yukarıdaki müezzin mahfilleri, fevkani kısmı orijinal. Zamanla yıpranmış olsa da camimiz tarihi özellikleriyle ayakta kalmaktadır" dedi.



