Kayyımzade camisi geçen iki yüz yıla rağmen tüm ihtişamıyla ayakta duruyor
Yozgat’taki Kayyımzade camisi geçen zamana rağmen ayakta duran bir ibadethane olmasının yanı sıra incelikli motifleriyle dikkatleri çekiyor.
Yozgat’ta Köseoğlu Mahallesinde yer alan Kayyımzade camisi Cevahir Ali Efendi tarafından 1804 yılında yapıldı. Caminin ahşap bir kalemi andıran minaresi, kendine has süsleme ve bezeleri, kırmızı ve beyaz renkteki mermerden oluşan girişi, vitraylarla süslü pencereleri hayranlık uyandırıyor.
Barok işi süslemeleri bulunan camii, huzur veren bir ibadethane olmasının yanı sıra hem mahalle sakinlerini hem de zaman zaman turistleri ağırlıyor.