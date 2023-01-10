Kaz Dağları'nda örtü yangını

Kaz Dağları'nın Çanakkale Bayramiç sınırlarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaz Dağları'nda örtü yangını - 1

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaz Dağları'nda örtü yangını - 2

Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.

Kaz Dağları'nda örtü yangını - 3

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Kaz Dağları'nda örtü yangını - 4

Kaz Dağları'nın Bayramiç ilçesi sınırlarındaki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

Kaz Dağları'nda örtü yangını - 5
Kaz Dağları'nda örtü yangını - 6

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