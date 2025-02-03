"Kaza bela defolsun" diye doğaya yüzlerce ekmek bıraktılar
Erzurum'da esnaf Muhittin Olçun ve arkadaşları, 491 yıl önce Pir Ali Baba tarafından kentin savaş ve doğal afetlerden korunması amacıyla okunmasına başlanan "Binbir Hatim" geleneği anısına karla kaplı dağ ve ovada hayvanlar için 700'e yakın ekmek bıraktı. Her yıl hayvanlar için ekmek bıraktığını ifade eden Olçun, "Bizler sadece evde yaşayan hayvanlara değil, doğada yaşayan hayvanlara da bakmalıyız. Doğada aç kalan hayvan bize zarar verir" dedi.
Doğal afetlerden korumak için 491 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği 13 Aralık'ta başladı.