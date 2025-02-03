"Kaza bela defolsun" diye doğaya yüzlerce ekmek bıraktılar

Doğada aç kalan hayvan bize zarar verir. Dışarıda kalan hayvanlara yardımcı olmalıyız. Doğa yaşayan hayvanlara sahip çıkmak kazayı, belayı da defeder. Çünkü onlar da Allah'ın yarattığı bir mahlukat. Onlar da Allah'ın yarattığı bir hayvan. Biz de elimizden gelen merhameti göstermeliyiz" diye konuştu.





