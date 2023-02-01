Kaza değil cinayet! TIR şoförü ehliyetsiz çıktı

‘KAZADAN ÖNCE İKİ KEZ FREN HORTUMU PATLADI’

Fikret Korkmaz hakkında, ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın ilk duruşmasında sanık Fikret Korkmaz, taraf avukatları ve şikayetçiler katıldı. Duruşmada olay gününü anlatan Korkmaz, kazadan 2 gün önce 2 kez fren hortumunun patladığını öne sürerek, şunları söyledi:



“Olaydan 2 gün önce TIR’ı İnegöl’e götürdüğüm sırada Dürdane rampasında fren hortumu patladı. Şirket sahibine söyledim, bir eleman gönderdi ve yaptılar. İnegöl’e devam ettim. Yine İnegöl yolunda tekrar rampa çıkacağım sırada yine fren hortumu patladı. Yine birisi geldi ve tamir etti. Yine sorumlu olan İlyas Beye durumu anlattım. Tamir edeceklerini söyledi. Yine olay günü İlyas beyden aracı Gemlik’te aldım, sorunu giderdiklerini söyledi. Ovaakça rampasında inişe geçtiğim sırada frenin tutmadığını fark ettim. Aracı durdurmak için sağ taraftaki bordür taşlarına doğru yönlendirerek, sürtmek suretiyle hızımı 80’den 40’a düşürdüm. Ancak düzlüğe geldiğimde iki defa kafam tavana çarptı. Önümde kalabalık bir araç trafiği gördüm. Direksiyon hakimiyetini kaybederek yan tarafa düştüm.”