Kaza fotoğrafına 14 kurşun | Kurşun bitince ölmekten kurtuldu

İsabet eden dört kurşunla yaralanan Muhammed Ağırkan ise yaşananları şöyle anlattı:

“Aramızda yaklaşık 1 metre varken göbeğimden bir kurşun yedim. Yere düştükten sonra bana daha da yaklaşıp göğüs bölgeme ateş etti. Ancak kolum göğsüme bitişikti ve koluma isabet etti. 2 kurşun da bacağıma sıktı. Daha sonra şarjörün bitme sesini duydum. Birkaç el daha ateş etmeye çalıştı ama kurşunu bitmişti. Daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.”