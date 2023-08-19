Kaza fotoğrafına 14 kurşun | Kurşun bitince ölmekten kurtuldu

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, önündeki araca çarpan alkollü sürücü Caner Ünal, kaza tutanağı için araçların fotoğrafını çeken Muhammet Ağırkan’a 14 el ateş etti. İlk olarak karın bölgesinden vurulan Ağırkan, saldırganın kurşunlarının bitmesiyle hayatta kaldı. Ağırkan, “Amacı beni orada öldürmekti. Şimdi hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım.” dedi. Emniyet güçleri, olayın ardından kaçan Caner Ünal’ı arıyor.

Kaza fotoğrafına 14 kurşun | Kurşun bitince ölmekten kurtuldu - 1

Büyükçekmece’ye bağlı Kumburgaz’da alkollü olduğu belirtilen Caner Ünal, otomobille Muhammed Ağırkan ve arkadaşlarının olduğu araca arkadan çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kaza fotoğrafına 14 kurşun | Kurşun bitince ölmekten kurtuldu - 2

Yaralanmanın olmadığı kazada Ağırkan ve arkadaşları sigorta için araçların fotoğraflarını çekerek tutanak tutulmasını istedi.

Kaza fotoğrafına 14 kurşun | Kurşun bitince ölmekten kurtuldu - 3

Buna karşı çıkan Ünal'la karşı taraf arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın ardından tehditlerde bulunan Caner Ünal, Muhammed Ağırkan'a yumruk attı.

Kaza fotoğrafına 14 kurşun | Kurşun bitince ölmekten kurtuldu - 4

Ağırkan ve arkadaşlarının da dahil olduğu kavga sırasında Ünal aracına giderek silahını aldı ve Ağırkan'a doğru 14 el ateş etti.

Ünal, olayın ardından kaçtı. Emniyet güçleri saldırganı 35 gündür arıyor.

Kaza fotoğrafına 14 kurşun | Kurşun bitince ölmekten kurtuldu - 5

İsabet eden dört kurşunla yaralanan Muhammed Ağırkan ise yaşananları şöyle anlattı:

“Aramızda yaklaşık 1 metre varken göbeğimden bir kurşun yedim. Yere düştükten sonra bana daha da yaklaşıp göğüs bölgeme ateş etti. Ancak kolum göğsüme bitişikti ve koluma isabet etti. 2 kurşun da bacağıma sıktı. Daha sonra şarjörün bitme sesini duydum. Birkaç el daha ateş etmeye çalıştı ama kurşunu bitmişti. Daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.”

Kaza fotoğrafına 14 kurşun | Kurşun bitince ölmekten kurtuldu - 6

“Amacı beni orada öldürmekti. 2 defa ameliyat oldum. Bağırsağımın 12 santimini aldılar. Midemde de delik vardı, onu diktiler. Göbeğimden girip kalçamda kalan kurşun bağırsaklarımı parçalamış. Şu an kurşun hala kalçamda, çıkaramadılar. 3 gün yoğun bakımda yattım. Bacağımdaki atar damar da parçalanmış, önce doktorlar bacağımın yüzde 90 ihtimalle kesileceğini söylemişler. Son anda yapay damar taktılar. Yürümemi de bu damar sağlıyor. Toplamda vücudumda, dizimden göğsüme kadar 72 dikiş var. Şimdi hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım. Kullanmadığımda kanım pıhtılaşacak ve bacağımı kullanamayacağım.

Kaza fotoğrafına 14 kurşun | Kurşun bitince ölmekten kurtuldu - 7

“Sıkılan ilk 10 kurşunun bana isabet etmemesinin sebebi şahsın alkol yada madde etkisi altında olmasındandı. Bu şahsın en yakın zamanda yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istiyorum.”

DAHA FAZLA GÖSTER