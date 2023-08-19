Kaza fotoğrafına 14 kurşun | Kurşun bitince ölmekten kurtuldu
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, önündeki araca çarpan alkollü sürücü Caner Ünal, kaza tutanağı için araçların fotoğrafını çeken Muhammet Ağırkan’a 14 el ateş etti. İlk olarak karın bölgesinden vurulan Ağırkan, saldırganın kurşunlarının bitmesiyle hayatta kaldı. Ağırkan, “Amacı beni orada öldürmekti. Şimdi hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım.” dedi. Emniyet güçleri, olayın ardından kaçan Caner Ünal’ı arıyor.
Büyükçekmece’ye bağlı Kumburgaz’da alkollü olduğu belirtilen Caner Ünal, otomobille Muhammed Ağırkan ve arkadaşlarının olduğu araca arkadan çarptı.