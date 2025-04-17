Kaza geçirdi, bacağı sakatlanınca işinden oldu: Parkta çadırda yaşıyor
Antalya'da uzun yıllar mobilya boyacılığı yapan Selim Cabalar (60), geçirdiği kaza sonucu işini kaybetti. Kazanın ardından koltuk değneğiyle yürüyebilen Cabalar, ekonomik durumu da bozulunca parka kurduğu çadırda yaşamaya başladı. Cam şişe, kutu toplayıp satarak geçimini sağlayan Cabalar, "Bacağım düzelse mesleğime geri dönme şansım olur" dedi.
İstanbul'da yaşayan mobilya boyacısı Selim Cabalar, eşinden boşanmasının ardından Antalya'ya geldi.