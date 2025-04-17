Kaza geçirdi, bacağı sakatlanınca işinden oldu: Parkta çadırda yaşıyor

Arayıp da sormadım, sormak da istemiyorum. Allah’ıma çok şükür, elim ayağım tutuyor. Daha önce bana sanayide araç çarpmıştı. Sağ bacağımda problem var, değnekle yürüyorum. Cam şişe, kutu gibi şeyleri toplayıp satarak geçiniyorum. Elimden geldiği kadar iyi olmaya çalışıyorum. Bacağım düzelse mesleğime geri dönme şansım olur. Şu an bu şekilde iş bulamıyorum. Sanayide parka kurduğum çadırda yatıp, kalkıyorum. Allah razı olsun bazı esnaf arkadaşlar bana yardım ediyor. İnşallah daha iyi günler görürüm" dedi