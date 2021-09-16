Kaza kurbanı fenomen 'Tostçu Mahmut'a gözyaşlarıyla veda

İstanbul’dan dönüşte Niğde’nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Kurt’un “Memleketine böyle mi dönecektin” sözleri yürek burktu.

İHA 16.09.2021 - 13:06 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 13:20

Kaza kurbanı fenomen 'Tostçu Mahmut'a gözyaşlarıyla veda - 1
Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt’un cenazesi bugün memleketi Adana’ya getirilerek hastane morguna konuldu. Kurt’un sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi iş yerinin önüne getirildi.
Kaza kurbanı fenomen 'Tostçu Mahmut'a gözyaşlarıyla veda - 2
Burada Kurt’un annesi Selma ve babası Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Anne Kurt’un “Seni böyle mi karşılayacaktın, memleketine böyle mi dönecektin” diyerek ağlaması herkesin yüreğini yaktı.
Kaza kurbanı fenomen 'Tostçu Mahmut'a gözyaşlarıyla veda - 3
Anıl Kurt’un kız kardeşleri de fenalık geçirdi. Kurt’un cenazesi daha sonra Küçük Oba Mezarlığı'na getirildi. Burada cenazeme namazı kılındığı sırada baba Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu.
Kaza kurbanı fenomen 'Tostçu Mahmut'a gözyaşlarıyla veda - 4
Cenaze namazının ardından Kurt, ailesi ve sevenlerinin omuzlarında götürülerek toprağa verildi.
Kaza kurbanı fenomen 'Tostçu Mahmut'a gözyaşlarıyla veda - 5

KAZA YENİ ŞUBEDEN DÖNÜŞTE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt (27), İstanbul Beşiktaş'ta açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti.
Kaza kurbanı fenomen 'Tostçu Mahmut'a gözyaşlarıyla veda - 6
Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, 15 Eylül günü hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza kurbanı fenomen 'Tostçu Mahmut'a gözyaşlarıyla veda - 7
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza kurbanı fenomen 'Tostçu Mahmut'a gözyaşlarıyla veda - 8
Tır sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt’un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kurt’un, kazadan önce, minibüsün 206 kilometreye çıkan hız göstergesini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.
Kaza kurbanı fenomen 'Tostçu Mahmut'a gözyaşlarıyla veda - 9

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