Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü yüzüğünden teşhis edildi

Niğde’de yolun karşısına geçmek isteyen Edanur Çeliktaş’a çarparak ölümüne sebep olan otomobilde çıkan yangında iki kişi yanarak can vermişti. Yangında ölen sürücü, ailesi tarafından parmağındaki yüzükten teşhis edildi. Sürücü Abdulbaki Kestek’in beraberindeki kişinin ise yakın arkadaşı Abdülkadir Sönmez olduğu belirlendi.

Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü yüzüğünden teşhis edildi - 1

Niğde’de gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

Bor ilçesinde meydana gelen kazada, plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Edanu Çeliktaş’a çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, durduktan sonra alev aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü yüzüğünden teşhis edildi - 2

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü yüzüğünden teşhis edildi - 3

Otomobilin çarptığı Çeliktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale etti.

Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü yüzüğünden teşhis edildi - 4

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sürücü ve yanındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.

Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü yüzüğünden teşhis edildi - 5

AİLESİ YÜZÜĞÜNDEN TEŞHİS ETTİ

Otomobilde yanarak yaşamını yitiren iki kişinin kimliği belirlendi. Yapılan inceleme sonucu hayatını kaybeden sürücünün Abdülbaki Kestek olduğu belirlendi.
Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü yüzüğünden teşhis edildi - 6

Kestek'i ailesi parmağındaki yüzüğünden teşhis ederken beraberinde ölen kişinin ise yakın arkadaşı Abdülkadir Sönmez (26) olduğu saptandı.

Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü yüzüğünden teşhis edildi - 7

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü yüzüğünden teşhis edildi - 8
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