Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü yüzüğünden teşhis edildi
Niğde’de yolun karşısına geçmek isteyen Edanur Çeliktaş’a çarparak ölümüne sebep olan otomobilde çıkan yangında iki kişi yanarak can vermişti. Yangında ölen sürücü, ailesi tarafından parmağındaki yüzükten teşhis edildi. Sürücü Abdulbaki Kestek’in beraberindeki kişinin ise yakın arkadaşı Abdülkadir Sönmez olduğu belirlendi.
Niğde’de gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi.
Bor ilçesinde meydana gelen kazada, plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Edanu Çeliktaş’a çarptı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, durduktan sonra alev aldı.