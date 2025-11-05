Kaza sonrası cadde karıştı: Polis güçlükle ayırdı

Ekip otosunun zarar gördüğü kazada, otomobil ve cipte büyük hasar oluştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili işlemleri yaptığı sırada kazaya karışan taraflar bir anda kavgaya tutuştu.

Tekme ve yumruklarla birbirine vuran tarafları polis ve çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.