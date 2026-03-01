Kaza süsüyle aracından indirdiler. Trafikte diş hekimine tekme, yumruk ve sopayla dayak

Göksu Mahallesi Serik Caddesi meydana gelen olayda, akşam saat 19.00 sıralarında iş yerinden çıkan Onurcan Baysal'ın kullandığı otomobile, beyaz renkli plakasız bir araç arkadan çarptı.

Kaza sonrası aracını kontrol etmek için inen Baysal, plakasız otomobilde bulunan 4 kişi tarafından tekme, yumruk ve sopa ile dövülürken bir kişi ise yaşananları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Bu sırada şüpheli şahıslardan birisi yerde yatmakta olan Onurcan Baysal'a ".. kişisine yanlış yapamazsın" dedi. Baysal'ı bir süre tekme ve yumruklarla döven şüpheliler ardından araca binerek olay yerinden uzaklaştı.