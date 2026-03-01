Kaza süsüyle aracından indirdiler. Trafikte diş hekimine tekme, yumruk ve sopayla dayak
01.03.2026 14:07
İHA
Antalya'da takip ettikleri otomobile çarparak kaza süsü veren aracı kontrol etmek için inen diş hekimini tekme, yumruk ve sopayla dövdüler.
Diş hekimini adım adım takip etiler, kaza süsü ile durdurup dövdüler. Olay 13 Şubat'ta Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandı.
DÖRT KİŞİ DÖVDÜ, BİR KİŞİ VİDEO ÇEKTİ!
Göksu Mahallesi Serik Caddesi meydana gelen olayda, akşam saat 19.00 sıralarında iş yerinden çıkan Onurcan Baysal'ın kullandığı otomobile, beyaz renkli plakasız bir araç arkadan çarptı.
Kaza sonrası aracını kontrol etmek için inen Baysal, plakasız otomobilde bulunan 4 kişi tarafından tekme, yumruk ve sopa ile dövülürken bir kişi ise yaşananları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
Bu sırada şüpheli şahıslardan birisi yerde yatmakta olan Onurcan Baysal'a ".. kişisine yanlış yapamazsın" dedi. Baysal'ı bir süre tekme ve yumruklarla döven şüpheliler ardından araca binerek olay yerinden uzaklaştı.
Yaralanan Onurcan Baysal kendi imkanları ile hastaneye giderek tedavisinin ardından polis merkezinde şüphelilerden şikayetçi oldu. Baysal'ın başvurusu sonrası yakalama çalışması başlatan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Şüpheli aracın olaydan yaklaşık 3 saat önce Onurcan Baysal'ın çalıştığı iş yeri civarına gelerek gözetleme yaptığı belirlendi.
3 saat gözetleme yapan şüphelilerin Baysal'ın aracıyla ayrılması ile birlikte takibe başladıklarını tespit eden polis ekipleri şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarıyla şüphelilerden ikisinin bir markete girerek alışveriş yaptıklarını belirledi.
Ekipler, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Onurcan Baysal'ı kaza süsü vererek döven şüphelilerin Adem Musa K., Buğra Altuğ A., Mete Ü., Cihan Ç., oldukları belirlendi. Bir kişinin ise kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Onurcan Baysal'ın daha önceden çalıştığı ve aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle sorunlar yaşadığı ve olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Erman Y.'nin ise olaydan bir süre önce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİŞ HEKİMİ OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI
“Daha önce çalıştığım bir klinikte maaşlarımız ödenmedi. Bize maaşlarımızın daha sonra ödeneceği söylendi." bilgisini veren diş hekimi Onurcan Baysal olay gününü şu sözlerle anlattı:
“Şu anda çalıştığım klinikten çıkıp her zamanki güzergahımda evime doğru gidiyordum. Akşam saatleriydi, yolda arkamdan bir araba hafifçe vurdu. Kaza oldu diyerek inip bakmak isterken ilk başta ‘Bir problem yok dimi' diyerek yakınıma kadar gelerek 5 kişi tarafından darp edildim. Darp ettikleri sırada ‘Bir şeye yanlış yapılmaz' dediler, ama olayın adrenalini ile ne dediklerini tam olarak anlamadım.”