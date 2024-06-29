Kaza yapan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu: İkisi de gözaltına alındı

İstanbul'da Ümraniye TEM Otoyolu'nda alkollü sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, alkollü otomobil sürücüsü olay yerine çağırdığı bir yakınını polis ekiplerine şoför diye tanıttı. Durumu fark eden polis ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı.

Kaza yapan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu: İkisi de gözaltına alındı - 1

Ümraniye TEM Otoyolu Kavacık istikametinde alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, iddiaya göre minibüsü sollamak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, minibüse arkadan çarptı.

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Kaza yapan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu: İkisi de gözaltına alındı - 2

Saat 02.45 sıralarında meydana gelen çarpmanın şiddetiyle minibüs yol kenarına savruldu.

Kaza yapan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu: İkisi de gözaltına alındı - 3

Minibüs şoförü kazadan yara almadan kurtulurken otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu: İkisi de gözaltına alındı - 4

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza yapan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu: İkisi de gözaltına alındı - 5

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKININI ŞOFÖR DİYE TANITTI

Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, kaza sonrasında otomobilde bulunan alkol şişelerini yol kenarına bırakarak olay yerine bir yakınını çağırıp polis ekiplerine aracın şoförü diyerek tanıttı.

Kaza yapan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu: İkisi de gözaltına alındı - 6

İKİSİ DE GÖZALTINDA

Olaydan şüphelenen polis ekipleri incelemelerinin ardından durumu fark edip iki kişiyi gözaltına aldı.
Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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