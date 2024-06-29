Kaza yapan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu: İkisi de gözaltına alındı

İKİSİ DE GÖZALTINDA

Olaydan şüphelenen polis ekipleri incelemelerinin ardından durumu fark edip iki kişiyi gözaltına aldı.

Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.