Kaza yapan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu: İkisi de gözaltına alındı
İstanbul'da Ümraniye TEM Otoyolu'nda alkollü sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, alkollü otomobil sürücüsü olay yerine çağırdığı bir yakınını polis ekiplerine şoför diye tanıttı. Durumu fark eden polis ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı.
Ümraniye TEM Otoyolu Kavacık istikametinde alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, iddiaya göre minibüsü sollamak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, minibüse arkadan çarptı.