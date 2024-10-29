Kaza yapan oğlunu teselli etmeye çalışan anne gözyaşlarını tutamadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kavşakta bir otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen motosiklet sürücüsü Mevlüt İ.'nin annesi Cemile İ., yerde yatan oğlunun elini tutarak “Geçecek oğlum” diye teselli etmeye çalıştı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e doğru seyreden Mevlüt İ. yönetimindeki motosiklet, kavşaktan dönmekte olan Ceyhun D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.