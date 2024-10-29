Kaza yapan oğlunu teselli etmeye çalışan anne gözyaşlarını tutamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kavşakta bir otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen motosiklet sürücüsü Mevlüt İ.'nin annesi Cemile İ., yerde yatan oğlunun elini tutarak “Geçecek oğlum” diye teselli etmeye çalıştı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza yapan oğlunu teselli etmeye çalışan anne gözyaşlarını tutamadı - 1

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e doğru seyreden Mevlüt İ. yönetimindeki motosiklet, kavşaktan dönmekte olan Ceyhun D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

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Kaza yapan oğlunu teselli etmeye çalışan anne gözyaşlarını tutamadı - 2

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklendi sürücü Mevlüt İ. ve arkada oturan Mert C. yaralandı.

Kaza yapan oğlunu teselli etmeye çalışan anne gözyaşlarını tutamadı - 3

Anne Cemile İ., kazanın haberini alıp olay yerine gelince oğlunun elini tutarak ona moral vermeye çalıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan oğlunu teselli etmeye çalışan anne gözyaşlarını tutamadı - 4

Motosiklet sürücüsü Mevlüt İ.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL ceza verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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