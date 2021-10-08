Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

'da özel bir fabrikanın kapısına çarparak kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekiplerine direnen ve "Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin" diyen sürücü uzun uğraşlar sonucu aracına bindirildi.

Haberler - İHA 08.10.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 10:09

Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin - 1
Kaza, -Konya karayolunda bulunan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracıyla özel bir fabrikanın nizamiye kapısına çarpan 42 yaşındaki Adem A. kazanın ardından araçla olay yerinden kaçtı.
Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin - 2
Fabrika güvenlik görevlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine fabrikaya yakın olan ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kaçan aracın plakasının anons edilmesi üzerine araç E-90 Karayolunda ekiplerince görülerek durdurulmak istendi.
Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin - 3
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa bir kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan sürücü sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede ekiplerine zor anlar yaşattı. Sakin tavırlarıyla girdiği hastaneden bağırarak çıkan sürücü, 4 memuru 1 özel güvenlik görevlisi tarafından güçlükle kontrol altına alınmaya çalışıldı.
Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin - 4

Uzun uğraşlar sonucu araca bindirilen sürücü, “Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim, gideceğiniz karakol da benim” diyerek taşkınlık yaptı. Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere merkezine götürüldü.

Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin - 5

Olay akıllara İstanbul Tuzla'da yaşanan olayı getirdi. Maske denetimi sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit eden moto kurye, bilinmeyen birine telefon ederek "Siz beni daha tanımamışsınız, bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olmuştu. Olay basına 'teşkilatçı kurye' başlıklarıyla haber olmuştu.

Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin - 6
Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin - 7

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