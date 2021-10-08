Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Uzun uğraşlar sonucu araca bindirilen sürücü, “Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim, gideceğiniz karakol da benim” diyerek taşkınlık yaptı. Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.