Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Haberler - İHA 08.10.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 10:09
Uzun uğraşlar sonucu araca bindirilen sürücü, “Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim, gideceğiniz karakol da benim” diyerek taşkınlık yaptı. Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay akıllara İstanbul Tuzla'da yaşanan olayı getirdi. Maske denetimi sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit eden moto kurye, bilinmeyen birine telefon ederek "Siz beni daha tanımamışsınız, bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olmuştu. Olay basına 'teşkilatçı kurye' başlıklarıyla haber olmuştu.