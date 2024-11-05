Kaza yapıp kaçarken can aldı: Zühre'nin katili alkollü sürücü tutuklandı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçan hafif ticari araç sürücüsü, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Zühre Deniz A.'yı hayattan kopardı. Alkollü sürücü tutuklandı.
Adnan Menderes Caddesi'nde dün, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz A.'ya (11) çarptıktan sonra aracıyla kaçan ve ardından polis ekiplerince yakalanan sürücü T.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.