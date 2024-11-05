Kaza yapıp kaçarken can aldı: Zühre'nin katili alkollü sürücü tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçan hafif ticari araç sürücüsü, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Zühre Deniz A.'yı hayattan kopardı. Alkollü sürücü tutuklandı.

Kaza yapıp kaçarken can aldı: Zühre'nin katili alkollü sürücü tutuklandı - 1

Adnan Menderes Caddesi'nde dün, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz A.'ya (11) çarptıktan sonra aracıyla kaçan ve ardından polis ekiplerince yakalanan sürücü T.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kaza yapıp kaçarken can aldı: Zühre'nin katili alkollü sürücü tutuklandı - 2

Yapılan kontrolde 3,34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Kaza yapıp kaçarken can aldı: Zühre'nin katili alkollü sürücü tutuklandı - 3

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli T.D, "olası kastla kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaza yapıp kaçarken can aldı: Zühre'nin katili alkollü sürücü tutuklandı - 4

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde dün, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zühre Deniz A'ya (11), T.D. idaresindeki  hafif ticari araç çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk refüje düşmüştü.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaza yapıp kaçarken can aldı: Zühre'nin katili alkollü sürücü tutuklandı - 5

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaza yapıp kaçarken can aldı: Zühre'nin katili alkollü sürücü tutuklandı - 6

Olayın, sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER