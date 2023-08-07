Kazada yaralanan kızını görünce baygınlık geçirdi
D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde damperli kamyon otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özlem Mavi Macit yaralandı. Kazayı duyar duymaz olay yerine gelen anne ise kızını ambulansta gördükten sonra baygınlık geçirdi.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde, damperli kamyon otomobile çarptı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi’nde, D-100 Karayolu’nda meydana geldi.
Küçükçekmece yönünde seyreden Ali Gündiren yönetimindeki 34 PL 3131 plakalı damperli kamyon, aynı yönde giden Özlem Mavi Macit yönetimindeki 34 RC 9329 plakalı otomobile çarptı.