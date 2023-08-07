Kazada yaralanan kızını görünce baygınlık geçirdi

D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde damperli kamyon otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özlem Mavi Macit yaralandı. Kazayı duyar duymaz olay yerine gelen anne ise kızını ambulansta gördükten sonra baygınlık geçirdi.

Kazada yaralanan kızını görünce baygınlık geçirdi - 1

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, damperli kamyon otomobile çarptı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi’nde, D-100 Karayolu’nda meydana geldi.

Küçükçekmece yönünde seyreden Ali Gündiren yönetimindeki 34 PL 3131 plakalı damperli kamyon, aynı yönde giden Özlem Mavi Macit yönetimindeki 34 RC 9329 plakalı otomobile çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kazada yaralanan kızını görünce baygınlık geçirdi - 2

Kazada otomobilin sürücüsü Özlem Mavi Macit yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı halde otomobilden çıkarılan otomobil sürücüsüne ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Kazada yaralanan kızını görünce baygınlık geçirdi - 3

Kızının yaralandığını haber alan anne olay yerine geldi.

Ambulansa yönelen anne, çevredekilerin “Kızınızın durumu iyi” açıklamalarına rağmen gözyaşlarını tutamadı; bir süre sonra da bayıldı.

Kazada yaralanan kızını görünce baygınlık geçirdi - 4

Sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yerden kaldırılan anne, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa alındı.

Kazada yaralanan kızını görünce baygınlık geçirdi - 5

Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaralanan kızını görünce baygınlık geçirdi - 6
Kazada yaralanan kızını görünce baygınlık geçirdi - 7
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